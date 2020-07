Anklage erhoben: Tödlicher Raser-Unfall von Selb

Der Fall hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt: Am Berliner Kurfürstendamm stirbt 2016 ein Fußgänger, als sich zwei Raser ein Autorennen liefern. Das Urteil für den Hauptangeklagten: Mord. Noch nie zuvor hatte ein Gericht in so einem Fall so geurteilt. Doch auch dem Hauptangeklagten in einem Fall aus unserer Region könnte das drohen.

Es ist Anfang Februar dieses Jahres. In Selb liefern sich zwei junge Männer ein Autorennen, einer von beiden beschließt anschließend vor einer Gruppe junger Menschen anzugeben. Er beschleunigt, übersieht einen 19-jährigen, der gerade die Straße überquert und fährt ihn um. Die Rettung für das Unfallopfer kommt zu spät, er stirbt noch vor Ort. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Raser erhoben. Der 20-jährige aus dem Landkreis Wunsiedel muss sich vor der Jugendkammer des Landgerichts Hof verantworten – und zwar wegen der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen und Mordes.