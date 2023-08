Anklage erhoben im Fall des mutmaßlichen Pflegebetrugs

Drei junge Männer haben Polizeiangaben zufolge einen illegalen Wasserskilift am Forggensee im Allgäu gebaut. Die Anlage bei (…)

Trio baut illegalen Wasserskilift an Allgäuer See

Mann gibt in Kempten zwei Schüsse mit Pistole ab

In Kempten hat ein Mann am Montag mit einer Pistole zwei Schüsse in die Luft abgegeben. Ein Zeuge hatte den ersten Schuss (…)