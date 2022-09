Ankerzentrum in Bamberg überfüllt: Landkreis Hof bereitet vorübergehende Unterkunft vor

Wegen des Krieges in der Ukraine gibt es nach wie vor viele Menschen, die ihr Land verlassen und zu uns nach Deutschland flüchten. Aber auch aus anderen Ländern wie Syrien und Afghanistan kommen Flüchtlinge bei uns an. Ein großer Anlaufpunkt in Oberfranken ist das Ankerzentrum in Bamberg. Das stößt aber allmählich an seine Kapazitätsgrenzen. Deswegen müssen die oberfränkischen Landkreise und kreisfreien Städte kurzfristig weitere Asylbewerber aufnehmen. Im Hofer Land wird die Turnhalle der Berufsschule in Münchberg als vorübergehender Unterbringungsort vorbereitet. Das teilt das Landratsamt nun mit. Aus diesem Grund steht die Halle aktuell auch nicht mehr für andere Zwecke zur Verfügung. Die betroffenen Nutzer sind bereits vom Landratsamt informiert worden.