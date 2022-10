Ankerzentrum in Bamberg überfüllt: Geflüchtete kommen morgen in Münchberg an

Weil das Ankerzentrum in Bamberg überfüllt ist, sollen die Landkreise in Oberfranken nun vermehrt Asylbewerber von dort aufnahmen. Das Hofer Landratsamt hat dafür in der vergangenen Woche die Turnhalle der Berufsschule in Münchberg vorbereitet. Unter anderem ist ein temporärer Boden verlegt, sowie Betten und Handtücher in die Halle gebracht worden. Außerdem sind externe Dienste beauftragt worden, die sich um die Reinigung, Sicherheit und Verpflegung kümmern sollen. Morgen sollen die ersten Menschen aus Bamberg nun in die Region kommen. Darüber hat die Regierung von Oberfranken das Landratsamt Hof jetzt informiert. Insgesamt 40 Flüchtlinge aus Georgien und Syrien kommen vorerst in der Münchberger Turnhalle unter. Der Landkreis sucht aber bereits nach einer Alternativen-Notunterkunft sowie weiteren dezentralen Unterkünften für die Geflüchteten.