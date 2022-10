Anker-Zentrum Bamberg: Drei Bewohner geraten aneinander

Das Anker-Zentrum in Bamberg stößt an seien Kapazitätsgrenzen. Deswegen hat unter anderem der Landkreis Hof schon Geflüchtete von dort in der Region untergebracht. Nun sind in der Anker-Einrichtung in Bamberg drei Männer aneinandergeraten. Wie die oberfränkische Polizei aktuell berichtet, soll nach einem heftigen Streit ein 26-Jähriger zu einem Messer gegriffen haben. Damit hat er einen 30 Jahre alten Bewohner an der Schulter verletzt. Kurze Zeit später soll der Verletzte, zusammen mit einem 20-jährigen Mann, den 26-Jährigen mit der Faust geschlagen haben. Dadurch hat dieser mehrere Blutergüsse im Gesicht erlitten. Alle drei Beteiligten sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Der 26-Jährige muss sich wegen des Verdachts des versuchten Totschlags verantworten, die beiden weiteren Männer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.