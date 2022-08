Anhaltende Trockenheit: Wieder Beobachtungsflüge in Oberfranken

In den vergangenen Wochen kommen die Einsatzkräfte der Feuerwehr regelmäßig an ihre Grenzen. Ein dramatisches Beispiel sind die seit zwei Wochen wütenden Waldbrände in der Sächsischen Schweiz. Damit es in Oberfranken nicht so weit kommt, hat die Regierung von Oberfranken erneut Luftbeobachtungsflüge angeordnet. Die Flüge starten heute und dauern bis einschließlich Sonntag. Die Piloten werden jeweils am Nachmittag zu den höchsten Gefährdungszeiten zwischen 14 und 18 Uhr unterwegs sein.