Anhaltende Hitze: Stadt Plauen sucht Gießpaten

In den vergangenen Wochen hat die Sonne öfter mal richtig geknallt. Aus einigen Gewässern in der Euroherz-Region dürft ihr deshalb schon kein Wasser mehr entnehmen. Aber auch den Pflanzen tut die Hitze nicht gut. Die Stadt Plauen sucht daher Gießpaten, die sich um Jung-, Straßen und Parkbäumen kümmern. Die beauftragten Grünpflegefirmen würden alleine nämlich nicht immer hinterherkommen. Die Stadt sucht daher Freiwillige, die eine Pflegepatenschaft übernehmen. Falls sich eine Schule, eine Kita oder ein Verein bereit erklärt, bietet die Stadt auch eine kleine Gegenleistung an. Sie schlägt in einer Mitteilung ein Kirschblüten- oder Apfelfest auf einer Streuobstwiese vor, oder bringt frisch gepressten Apfelsaft in die Einrichtung.

Gießpaten können sich anmelden unter www.plauen.de/Grünpaten

Kontakt:

Carmen Kretzschmar

Lokale Agenda 21

Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt

Tel.: 03471 291-1616