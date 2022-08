Anhaltende Brände in der Sächsischen Schweiz: Weitere Hilfe aus dem Vogtland angefordert

Wegen der Hitzewelle hat es in der vergangenen Woche zahlreiche Feld- und Wiesenbrände in der Euroherz-Region gegeben. Seit mittlerweile mehreren Wochen halten auch in der Sächsischen Schweiz Waldbrände die Einsatzkräfte der Feuerwehren in Atem. Auch Mitglieder der Feuerwehren aus dem Vogtlandkreis sind zur Unterstützung im Einsatz. Nun hat die Landesdirektion Sachsen weitere Hilfe aus dem Vogtland angefordert. Am Morgen ist deswegen der aus 20 Einsatzkräften bestehende „Taktische Zug Vogtland“ aus Treuen in der Sächsischen Schweiz gestartet. Zur medizinischen Betreuung und Versorgung der Einsatzkräfte ist unter anderem auch das DRK Plauen/Vogtland vor Ort. Außerdem entsendet die Plauener Feuerwehr 16 weitere Kameraden und mehrere Fahrzeuge zur Brandbekämpfung in den Raum Bad Schandau.