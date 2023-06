Anhänger landet nach missglücktem Wendemanöver im Teich

Ins Wasser gefallen: Der Anhänger eines Lastwagens ist bei Wirsberg (Landkreis Kulmbach) in einen Teich gekippt und musste aufwändig geborgen werden. Die Einsatzkräfte holten am Montag den mit vier Tonnen Tierfutter beladenen Anhänger nach fünf Stunden aus dem Gewässer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer des Lastzuges hatte den Angaben zufolge einen falschen Weg eingeschlagen und wollte um den Teich herumfahren – dabei rutschten zuerst die Räder ins Wasser, dann kippte der ganze Anhänger hinein.

Der Fahrer des Lastzuges blieb unverletzt. Auch der Teich wurde nur leicht in Mitleidenschaft gezogen: Durch die Ladung entstand keine größere Verschmutzung, sagte ein Sprecher. Den Schaden am Anhänger schätzt die Polizei auf rund 30 000 Euro.