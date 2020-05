Straubing (dpa/lby) – Die gelöste Anhängerkupplung eines Autos hat in Straubing für einen Unfall mit einer leicht verletzten Frau gesorgt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, löste sich am Montag aus unbekannter Ursache am Wagen eines 54-Jährigen die Verbindung zum Anhänger. Der Hänger rollte in den Gegenverkehr und krachte in ein anderes Auto. Eine 60 Jahre alte Beifahrerin wurde dabei verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 11 600 Euro.