Anhänger brennt auf A93 komplett aus: Fahrbahn bis in die Nachmittagsstunden gesperrt

Heute morgen ist auf der A93 bei Regnitzlosau wie berichtet ein LKW-Anhänger vollständig ausgebrannt. Das Gespann ist mit Kunststoffgranulat, befüllt in Säcken, beladen gewesen. Als der Fahrer bemerkt hat, dass im Anhänger Rauch aufsteigt, hat er den 40-Tonner auf dem Standstreifen geparkt. Beim Eintreffen der Feuerwehr ist der Anhänger bereits in Vollbrand gewesen. Ein technischer Defekt hat wahrscheinlich zu dem Brand geführt, schreibt die Polizei in einer aktuellen Mitteilung. Der Schaden liegt bei geschätzten 70.000 Euro. Für die Bergung des Anhängers und die Löscharbeiten muss die A93 in Richtung Norden bis in die Nachmittagsstunden gesperrt werden.

(Symbolbild)