Angst vor Atomkrieg?: Stimmung in Hochfranken fällt unterschiedlich aus

Die Bilder vom Krieg in der Ukraine und den mittlerweile Millionen Geflüchteten erschüttern auch die Menschen in der Euroherz-Region. Sascha Plochberger vom Katastrophenschutz der Stadt Hof spricht gegenüber Radio Euroherz von einer „erhöhten Alarmbereitschaft“ in der Bevölkerung. Im Landkreis Wunsiedel zeigt sich dagegen ein anderes Bild. Zumindest wenn es nach den bisherigen Anrufen auf der Hotline geht. Laut der Medienreferentin des Landkreises Wunsiedel, Anke Rieß-Fähnrich, zeigt sich stattdessen eine Welle der Hilfsbereitschaft.

Laut dem Katastrophenschutz der Stadt Hof gebe es im Moment auch noch keinen Anlass zur Panik. Derzeit deute nichts darauf hin, dass sich die Region auf Angriffe oder die Folgen eines Reaktorunglücks einstellen müsste.

(Symbolbild)