Angriffskrieg verherrlicht: Ermittler durchsuchen Wohnung

Weil sie den russischen Angriffskrieg in der Ukraine im Internet verherrlicht haben soll, haben Ermittler die Wohnung einer Frau in Niederbayern durchsucht. Die 30 Jahre alte Russin stehe im Verdacht, seit Mai mehrfach auf sozialen Netzwerken den Einmarsch in die Ukraine befürwortet und glorifiziert zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Bei der Durchsuchung am Freitagmorgen in Landshut hätten die Ermittler drei Smartphones und ein Notebook beschlagnahmt. Gegen die Frau werde wegen Beleidigung und Billigung von Straftaten ermittelt.

Die Frau hält sich den Angaben zufolge zudem ohne gültige Erlaubnis in Deutschland auf. Abschiebungen nach Russland seien derzeit aber ausgesetzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.