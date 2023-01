Angriffe mit Ransomware: «Bedrohungslage auf hohem Niveau»

Nach den Silvester-Krawallen in Berlin fordert die CSU notfalls finanzielle Konsequenzen für die Hauptstadtregierung. Wenn das (…)

Feuerwerkskörper verletzt 13-Jährige schwer am Ohr

Eine 13-Jährige ist am Bodensee durch einen Feuerwerkskörper schwer am Ohr verletzt worden. Der Knallkörper prallte in (…)