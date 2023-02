Angriffe mit Bierflaschen und einer Krücke am Hauptbahnhof

Mehrere Männer haben sich bei zwei Vorfällen am Münchener Hauptbahnhof angegriffen und unter anderem Bierflaschen und eine Krücke als Waffe benutzt. Ein 30-jähriger Obdachloser habe in der Nacht von Freitag auf Samstag einem 29-Jährigen eine Bierflasche vor die Füße geworfen, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Die beiden Männer hatten sich zuvor verbal gestritten. Der 29-Jährige ging weg, kam kurz danach wieder und schlug dem anderen ins Gesicht.

Daraufhin nahm der 30-Jährige zwei volle Bierflaschen und warf sie nach dem Kontrahenten. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei nahm beide Männer mit auf die Wache. Der 29-Jährige durfte diese im Gegensatz zum anderen wieder verlassen. Denn der 30-Jährige verletzte sich nach Polizeiangaben in der Zelle selbst und wurde in eine Klinik gebracht. Dort habe er versucht einen Polizisten anzuspucken und ihm in den Finger gebissen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er dem Haftrichter vorgeführt.

Bei einem weiteren Vorfall am Hauptbahnhof München hat ein 40-Jähriger einem 19-jährigen Mann mit seiner Krücke ins Gesicht und auf den Rücken geschlagen. Er erlitt dadurch in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Platzwunde und weitere Verletzungen, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 40-Jährigen ohne Wohnsitz einen Wert von 2,6 Promille. Der Mann wurde ebenfalls dem Haftrichter vorgeführt.