Angriffe auf CSD in Bayreuth: Junge Geflüchtete möglicherweise Täter

Männer bespucken und beleidigen Frauen beim Christopher-Street-Day in Bayreuth. Die Polizei hat jetzt Hinweise auf die möglichen Täter. Vergangenen Samstag hatten rund 1.500 Menschen den CSD in Bayreuth gefeiert. Wie ihr bei Radio Euroherz hören konntet, haben zehn Männer einige Teilnehmerinnen angegriffen, beleidigt, bespuckt und versucht, sie mit Tritten zu verletzen. Der Nordbayerische Kurier berichtet jetzt über die laufenden Ermittlungen. Laut einem Polizeisprecher soll es sich bei den mutmaßlichen Tätern „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine Gruppe unbegleiteter Minderjähriger aus den Flüchtlingsgebieten“ handeln, im Alter „von 14 bis 16 Jahren“. Auf die Frage, ob die Identität der Jugendlichen bekannt sei, hieß es: Seitens der Kriminalpolizei sei man zuversichtlich, den Fall klären zu können.