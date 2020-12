Angriff in Marktredwitz: Polizei sucht Zeugen

Ein Mann geht Abends noch eine Runde mit seinem Hund spazieren, kurze Zeit später ruft er verletzt die Polizei. Zwei Unbekannte haben ihn niedergeschlagen. Mit diesem Fall vom Wochenende beschäftigen sich jetzt die Ermittler in Hof. Der Betroffene ist ein Mann aus Marktredwitz. Am Samstagabend beim Spaziergang mit seinem Hund hätten ihn die beiden Unbekannten in der Straße am Galgenberg mit einem Gegenstand angegriffen, anschließend seien sie geflüchtet. Die Polizei hat zwar noch nach ihnen gefahndet, sie allerdings nicht finden können. Das Opfer konnte nicht beschreiben, wie die beiden ausgesehen haben. Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe. Wer die Tat beobachtet hat, soll sich bitte bei ihr melden.