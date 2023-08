Angriff in Köditz: Unbekannte sprühen mit Buttersäure

In Köditz haben Unbekannte zwischen Mittwoch und Freitag einen Angriff mit Buttersäure verübt. Das teilt die Hofer Polizei heute mit. Die Täter haben einen, in der Einfahrt eines Einfamilienhauses, geparkten BMW mit der Säure besprüht. Durch einen Lichtschacht ist die Buttersäure dann auch in den Keller des Hauses gelangt. Der übelriechende Geruch verteilte sich im Außenbereich des Hauses und in den Kellerräumen. Die Polizei ermittelt aktuell gegen Unbekannt. Wer etwas zu dem Vorfall sagen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Hof melden.