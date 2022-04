Angriff im Fernbus: Beschuldigter vor Gericht

Nach dem Angriff auf Fahrgäste in einem Reisebus auf der Autobahn 9 soll das Landgericht in Nürnberg über die Unterbringung des Beschuldigten in einer Psychiatrie entscheiden. Die Hauptverhandlung in dem Sicherungsverfahren beginnt am Montag (9.00 Uhr) im Strafjustizzentrum. Zunächst soll die Staatsanwaltschaft ihre Antragsschrift verlesen. Für den Nachmittag sind nach Angaben einer Gerichtssprecherin drei Polizeibeamte als Zeugen geladen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Serben versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Der damals 30-Jährige soll den Ermittlungen zufolge am 21. September 2021 während der Fahrt von Dortmund nach Belgrad einen 20-Jährigen unvermittelt angegriffen, ihn auf den Boden geschleudert und ihm mehrmals gegen den Kopf getreten haben. Außerdem soll er einer Frau ins Gesicht geschlagen haben. Der Vorfall löste damals einen Großeinsatz der Polizei und eine Vollsperrung der A9 in Mittelfranken aus.