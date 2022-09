Angriff aus heiterem Himmel: Unbekannte gehen auf Kirchenlamitzer los

Die Polizeiinspektion Wunsiedel hat die Ermittlungen gegen zwei Männer aufgenommen, die am Wochenende auf einen 53-jährigen Mann aus Kirchenlamitz losgegangen sind. Die beiden haben den Mann am Sonntagabend aus heiterem Himmel im Bereich der Dekan-Lippert-Straße / Gartenstraße in Kirchenlamitz angriffen. Einer der Angreifer hat ihm mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen, der andere hat ihm einen Schlag auf den Oberkopf versetzt. Nachdem der 53-Jährige sich gewehrt und einem der Täter in den Bauch geschlagen hat, haben die Männer die Flucht in Richtung Bahnhofstraße ergriffen. Warum die beiden den Kirchenlamitzer angegriffen haben, ist bisher nicht klar – die Täter haben keine Forderungen gestellt und haben den 53-Jährigen auch nicht nach Wertgegenstände durchsucht. Wer Hinweise auf die beiden Angreifer geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Wunsiedel melden (09232/99470).

Der Geschädigte beschreibt die Täter wie folgt: