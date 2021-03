Angriff auf Rentnerin: «Vorbeziehung» zu Verdächtigem

Regensburg (dpa/lby) – Nachdem eine Rentnerin in Regensburg mit einem Stichwerkzeug angegriffen worden ist, gibt es Hinweise auf ihr Verhältnis zum Tatverdächtigen. «Zwischen den beiden Beteiligten bestand eine persönliche Vorbeziehung«, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Die beiden seien aber nicht miteinander verwandt.

Der 29-jährige Tatverdächtige war am Dienstagabend festgenommen worden. Er soll am Nachmittag in der Wohnung des Opfers auf die 76-Jährige eingestochen haben. Die Seniorin wird in einem Krankenhaus behandelt. Sie ist ansprechbar und schwebt nicht in Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst mit einer jungen Frau im Auto. «Der genaue Ablauf sowie die Umstände und die Motivlage sind noch unklar», sagte die Polizeisprecherin. Die Kripo ermittelt.

