Angriff auf Jugendamtsmitarbeiterin: Urteil rechtskräftig

Wegen eines Machetenangriffs auf eine Mitarbeiterin des Jugendamtes im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber muss ein Mann eine Haftstrafe von zwölf Jahren verbüßen. Der Bundesgerichtshof habe die Revision gegen das Urteil des Landgerichts Ansbach als unbegründet verworfen, teilte ein Landgerichtssprecher am Montag mit. Damit sei es rechtskräftig.

Das Landgericht Ansbach hatte den Mann im vergangenen September wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der zur Tatzeit 28-Jährige die Frau im September 2021 heimtückisch angegriffen und lebensgefährlich verletzt hatte. Demnach hatte der Mann ihr mit der Machete ins Gesicht geschlagen, nachdem ihm an dem Tag der Umgang mit seiner Tochter verwehrt worden war. Der Angreifer floh nach der Tat. Die Polizei nahm ihn wenige Tage später in Baden-Württemberg fest.