Angriff auf Holz als Energieträger: Bundesregierung soll Waldbauern lieber unterstützen

Ab dem Jahr 2024 soll jede neu eingebaute Heizung mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das sieht die Novelle des Gebäude-Energie-Gesetzes vor. Diese Pläne der Bundesregierung haben für viel Kritik gesorgt. Die bringt nun auch der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete für Wunsiedel und Kulmbach, Rainer Ludwig, auf. Weil auch der Neubau von Hackschnitzel-, Scheitholz- und Pelletheizungen verboten sein soll, sei das ein Schlag ins Gesicht für Waldbauern in Oberfranken, zum Beispiel im Frankenwald. Die Bundesregierung sollte lieber Hilfestellung leisten, anstatt immer wieder erneute Angriffe auf Holz als Energieträger und somit auf die Waldpflege zu starten, so Ludwig in einer Mitteilung.