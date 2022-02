Angriff auf die Ukraine: Reaktionen aus der Euroherz-Region

Die Lage in der Ukraine spitzt sich immer mehr zu. Die russische Armee rückt offenbar immer weiter vor. Mehrere Medien berichten, dass ein Flugplatz 20 Kilometer vor der Hauptstadt Kiew angegriffen wurde. Die Ukraine selbst spricht bisher von mehr als 40 Todesopfern. Die Situation lässt auch die Menschen in der Euroherz-Region nicht unberührt. Hofs Landrat Oliver Bär hat sich wie folgt geäußert: Worte allein vermögen als zu wenig empfunden werden, und doch gilt es an erster Stelle zu sagen: wir denken an alle Ukrainerinnen und Ukrainer. Auch der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt spricht von einer Zeitwende in Europa, und drückt den Menschen in der Ukraine sein Mitgefühl aus. Die St. Nikolaus Kirche in Marktleuthen veranstaltet im Gedenken um 19 Uhr ein Friedensgebet.