Angriff auf 17-Jährigen: Mutmaßlicher Angreifer in U-Haft

Zu einer blutigen Auseinandersetzung ist es im Regensburger Bahnhofsviertel gekommen. Ein 25-Jähriger soll einen 17-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nach Polizeiangaben vom Mittwoch mittlerweile wieder entlassen werden. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Die beiden Männer gerieten am Montagabend aus noch ungeklärter Ursache in Streit. Dabei zückte der 25-Jährige laut Polizei wahrscheinlich ein Messer und stach auf den 17-Jährigen ein. Der 25-Jährige verletzte sich bei der Tat selbst an der Hand und musste medizinisch versorgt werden.