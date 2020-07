Angriff am Untreusee: Stürmischer Hund löst Streit aus

Dem Blick einer französischen Bulldogge kann eigentlich niemand widerstehen. Ein Mann am Hofer Untreusee ist mit so einem Welpen jetzt aber nicht gerade zimperlich umgegangen. Der Hund ist am Hundestrand seinem Frauchen davongelaufen und hat einem Mann, der in der Sonne lag, einen Besuch abgestattet. Den berührte er mit seiner Schnauze im Gesicht. Das gefiel dem Mann aber gar nicht. Er packte den Hund an den Pfoten und drückte so stark zu, dass das Tier quietschte. Die Frau forderte den Mann auf, ihren Hund loszulassen. Daraufhin schlug der Mann ihr ins Gesicht. Die Folge waren zwei Anzeigen wegen Körperverletzung. Zumindest der Hund hat sich nicht verletzt, teilt die Polizei abschließend mit.