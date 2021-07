Angriff am Untreusee: Mann feuert Schreckschusswaffe ab

Erst letztes Wochenende haben Schüsse aus einer Schreckschusswaffe am Hofer Untreusee für Unruhe gesorgt. In der Nacht hat ein 21-Jähriger nun mit einer solchen Waffe einen Schuss abgefeuert. Damit wehrte er sich gegen mehrere Angreifer, die ihn getreten und beleidigt haben. Eine Frau aus der Gruppe hat zuerst ihn und dann sein Auto mit Füßen getreten. Als sich der 21-Jährige in sein Auto retten konnte, versuchten die Unbekannten die Türen zu öffnen. Der Mann wusste sich nicht mehr anders zu helfen, und feuerte seine Schreckschusswaffe durchs Beifahrerfenster ab. Die Polizei Hof sucht jetzt Zeugen, die gegen 1.30 Uhr etwas um Untreusee-Parkplatz gesehen haben. Eine Beschreibung der Angreifer findet ihr auf unsere Webseite.

Die Frau und einer der Männer werden folgendermaßen beschrieben:

Weiblich, etwa 165 Zentimeter groß, dunkelbraunes Haar, schlanke Figur. Sie trug eine schwarze Jeanshose und sprach italienisch oder spanisch.

Männlich, etwa 200 Zentimeter groß, dunkelbraunes Haar, dunkelbrauner Bart, schlank mit leichtem Bauchansatz. Er trug einen dunklen Pullover mit einer weißen Weste.