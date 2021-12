Angreifer nach Messerattacke am Münchner Hbf gefasst

München (dpa/lby) – Nach einer Messerattacke am Münchner Hauptbahnhof hat die Polizei den mutmaßlichen Angreifer gefasst. Wie die Bundespolizei mitteilte, nahmen Spezialkräfte den 21-Jährigen am Montag fest. Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Mann am Sonntag in einem Zug am Bahnhof im Streit auf einen 22-Jährigen einstach und ihn so schwer verletzte, dass er operiert werden musste. Das Opfer war nach Polizeiangaben außer Lebensgefahr.

Nach der Tat floh der 21-Jährige über die Gleise, woraufhin der Zugverkehr zeitweise eingestellt werden musste. Die Staatsanwaltschaft München I hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:211206-99-275879/2