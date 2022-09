Angetrunkener Busfahrer vor Klassenfahrt gestoppt

Ein angetrunkener Busfahrer ist in Schwaben vor einer Klassenfahrt aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollte in Wertingen (Landkreis Dillingen an der Donau) am Sonntagmorgen eine Klassenfahrt in die Niederlande starten. Besorgten Eltern fiel jedoch auf, dass der 48 Jahre alte Busfahrer angetrunken wirkte, sodass die Polizei informiert wurde. Die Beamten bestätigten, dass der Mann mit über 0,5 Promille unterwegs war und fanden einen Streifschaden am Bus, der sich über die gesamte rechte Seite zog. Außerdem stellten sie fest, dass der Datenschreiber des Busses nicht geeicht war.

Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Fahrer durfte nicht weiterfahren. Gegen den 48-Jährigen und das Unternehmen wird nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.