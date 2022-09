Angespannte Lage in der oberfränkischen Wirtschaft: Probleme sind Lieferengpässe und Materialmangel

Die letzten Sonnentage in der Region nutzen viele, um sich nochmal im Freibad abzukühlen. In Hof geht die Saison noch bis zum 8. (…)

Probleme im Ehrenamt: Experten sehen Ursachen in gestiegenen Ansprüchen an die Jugend

DEL2: Neuerungen in der Spielzeit 2022/23

In wenigen Wochen steht für die Selber Wölfe das erste Spiel in der DEL2-Saison 2022/23 an. Während die Spieler gerade in Tschechien (…)