Angepasster Corona-Impfstoff: ‚Impfzentren in Bayern gut vorbereitet‘

Die Corona-Sommerwelle ist zwar vorüber. Aber im Herbst werden die Neuinfektionen wohl wieder ansteigen. Ab September gibt es einen neuen Impfstoff, der noch besser vor der aktuellen Virus-Variante schützen soll. Er soll ab der kommenden Woche zur Verfügung stehen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek sieht die Impfzentren gut auf den neuen Impfstoff vorbereitet. Ärzte und Apotheker sollen den angepassten Impfstoff erstmals am kommenden Montag bestellen können. Holetschek rechnet mit einer hohen Nachfrage, weswegen es ausreichend Impfdosen brauche. Schon jetzt könnt ihr euch mit den bekannten Impfstoffen impfen lassen. Das geht heute im Impfzentrum in Helmbrechts und am Vormittag im Impfzentrum im MVZ Hochfranken in Hof.