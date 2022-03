Angelique Kerber gewinnt erstes Match in diesem Jahr

Angelique Kerber hat ihr erstes Tennis-Match in diesem Jahr gewonnen und ist beim Masters in Indian Wells in die dritte Runde eingezogen.

Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste besiegte die Chinesin Qinwen Zheng mit 6:2, 5:7, 6:4. Kerber hatte zuletzt im Oktober ebenfalls in Indian Wells ein Spiel auf der WTA-Tour gewonnen. Seither spielte sie, auch bedingt durch ihre Corona-Infektion, nur noch drei weitere Partien, die sie alle verlor. In Indian Wells hatte sie als an Nummer 15 gesetzte Spielerin ein Freilos in der ersten Runde. In der dritten Runde trifft sie als nächstes auf die Russin Daria Kasatkina.

Das Masters in der kalifornischen Wüste zählt zu den wichtigsten Turnieren auf der WTA-Tour. Die Hartplatz-Veranstaltung ist mit 8.584.055 US-Dollar dotiert. Kerber stand 2019 im Finale und verlor bei der wegen Corona in den Herbst verschobenen Ausgabe im vergangenen Jahr im Viertelfinale gegen die spätere Siegerin Paula Badosa aus Spanien.