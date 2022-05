Angeklagte nach Protest gegen Automesse schuldig gesprochen

Nach den Protesten gegen die Automesse IAA Mobility beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) ein weiterer Prozess vor dem Amtsgericht (…)

Im Prozess um einen Angriff auf Polizisten bei Protesten gegen die Münchner Automesse IAA hat der Angeklagte am Montag zum Teil (…)

Prozess nach Protesten gegen IAA beginnt

Die Automesse IAA Mobility in München zog vergangenes Jahr auch viele Gegner an. So protestierten etwa Klimaschützer. Nun hat ein (…)