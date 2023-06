Angeklagt wegen erpresserischem Menschenraub: Hofer vor Landgericht Bayreuth

Es geht um erpresserischen Menschenraub. Heute steht in Bayreuth ein Prozess gegen einen Mann aus Hof an. Erpresserischer Menschenraub bedeutet, dass ein Mensch entführt wird und das zur Erpressung ausgenutzt wird. Meistens geht es dabei um Geld. Die Strafe für dieses Vergehen liegt in der Regel bei mindestens fünf Jahren Gefängnis und kann unter bestimmten Umständen auch lebenslang ausfallen. Das ist aber wohl nicht das einzige Vergehen, für das der mutmaßliche Täter angeklagt ist. Unter anderem sei auch gefährliche Körperverletzung und Beamtenbeleidigung im Spiel.