Angebot verbessern: Stadt Plauen befragt Kita-Eltern

Wenn Eltern ihre Kinder in Plauen zur Kita bringen, sollten sie sich ab heute (MI) etwas mehr Zeit nehmen. Ab sofort läuft nämlich eine Befragung der Eltern zu deren Einschätzung über das Betreuungsangebot und das pädagogische Konzept. Bis Anfang Mai bekommen die Eltern in allem kommunalen Kitas in Plauen einen Fragebogen pro Kind. Vor Ort stehen außerdem Wahlkabinen und eine Urne bereit, damit die Umfrage geheim bleibt. Die Ergebnisse sollen dann Thema im Plauener Stadtrat werden. Der Bildungs- und Sozialausschuss beschäftigt sich damit voraussichtlich Mitte Juni.