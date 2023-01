Angebot für junge Leute: Fifty-Fifty Taxi fährt weiter in Hof

Wenn es nach dem Feiern nach Hause geht, geht das für junge Menschen am besten mit dem Taxi. Den Betrag dafür will aber nicht jeder aufbringen. Damit sich die jungen Leute nicht selbst hinters Steuer setzen, gibt’s auch in der Stadt Hof seit dem vergangenen Jahr das Projekt „Fifty-Fifty-Taxi“. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Das Angebot gilt für junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren am Wochenende und am Abend vor gesetzlichen Feiertagen. Fünf Hofer Taxiunternehmen beteiligen sich an der Aktion. Das Projekt läuft nun auch weiter bis Ende des Jahres, heißt es aus dem Rathaus. Möglich machen das demnach Sponsorings von Firmen aus der Logistikbranche.