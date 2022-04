Angebot bekannter machen: 5.000 Papiertüten mit Krisendienst-Logo

Die Corona-Pandemie mit Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen ist vielen Menschen auf die Psyche geschlagen. Der Bezirk Oberfranken hat daraufhin den Krisendienst Oberfranken ins Leben gerufen. Es handelt sich um eine Hotline, die Menschen in seelischen Notlagen anrufen können, Anfangs haben das Angebot pro Monat ca. 40 Hilfesuchende genutzt. Mittlerweile sind es monatlich schon fast 700. Um den Krisendienst noch bekannter zu machen, hat der Bezirk 5.000 Papiertaschen mit dessen Logo bedruckt. Die Tüten hat er anschließend an die Tafeln in Oberfranken verteilt.