Angebliche Terminabsagen: Wird Impfstoff aus der Region abgezogen?

Nicht systemrelevant: Tschechische Mitarbeiter kommen in Gasthöfen unter

Für tschechische Grenzpendler und deren Arbeitgeber hier in der Region ist es eine schwierige Situation: Bayern hat die Grenzen zu (…)

Heute kehren viele Schülerinnen und Schüler in Bayern wieder in ihre Klassenzimmer zurück. Die Regelung betrifft Grund- und (…)

Zu hohe Inzidenz: Keine Schulöffnungen in den meisten Teilen der Euroherz-Region

Es ist eine Pandemie, die die ganze Welt im Griff hat: Corona macht auch unserem Nachbarland Tschechien extrem zu schaffen. Gerade in (…)

Corona in Tschechien: Das sagt Euroherz-Experte vor Ort

Perspektive trotz Hotspot-Status: 5-Punkte-Plan der Grenzregionen

Nirgends sind die Inzidenzwerte in Deutschland so hoch wie hier in der Grenzregion zu Tschechien. Während im Rest Deutschlands über (…)