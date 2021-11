Angebliche Microsoft-Mitarbeiter: Schwarzenbacher Rentner bestohlen

Betrüger schaffen es immer wieder mit dreisten Maschen, an Daten oder Geld von arglosen Bürgern zu gelangen. Wie die Polizei jetzt meldet, waren Betrüger in Schwarzenbach an der Saale erfolgreich. Vor einem Rentner gaben sie sich am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter aus. Sie verwickelten den Mann am Samstagvormittag in ein mehrstündiges Gespräch. Darin forderten sie Bank- und Kreditkartendaten und Passwörter von ihm. Angeblich alles, um gegen Computer-Hacker vorzugehen. Dazu sollte der Rentner eine Software auf seinem Smartphone installieren. Als sie gestern erneut angerufen haben, wurde der Schwarzenbacher stutzig und hat seine Konten geprüft. Dabei hat er festgestellt, dass ihm die Unbekannten einen fünfstelligen Eurobetrag abgebucht haben. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, am Telefon auf irgendwelche Forderungen einzugehen oder private Daten herauszugeben.

Die Tipps der Polizei auf einen Blick:

· Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

· Geben Sie auf keinen Fall private Daten, beispielsweise Bankkonto-/ Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal), heraus.

· Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden:

· Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

· Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen.

· Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

· Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können.