Angebliche Microsoft-Mitarbeiter: Polizei warnt vor Betrugs-Masche

Betrüger lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen, um an die Ersparnisse von Menschen zu kommen. Momentan geben sie sich am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter aus. In der Region waren sie schon mehrfach erfolgreich, auch bei uns in der Redaktion gibt es in letzter Zeit vermehrt solche Anrufe. Wie die Masche abläuft, erklärt Christian Raithel vom Polizeipräsidium Oberfranken:

Mit dem Programm können die Betrüger auf den fremden Rechner zugreifen und Daten ausspähen. Seriöse Firmen würden nie unangekündigt übers Telefon Kontakt aufnehmen, so Raithel. Er warnt davor, private Daten an Unbekannte rauszugeben. Sollte es euch getroffen haben, trennt euren Computer vom Internet und informiert die Polizei.