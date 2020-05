Angeblich von der Sächsischen Sicherheitswacht: Mann gibt sich als Kollege der Polizei aus

Diese Woche Gebot – nächste Woche Pflicht. Ab Montag müssen alle Menschen in Bayern einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Alle Infos (…)

Weil sich zwei Männer in Hof gestritten haben, ist die Polizei angerückt. Der Ältere hat die Zimmertüre des jüngeren beschädigt. Da er (…)

Polizist gebissen: Mann in Hof aggressiv

Vorbild im Klimaschutz – um das zu sein, müssen Firmen mindestens zehn Prozent ihres Gesamtenergieverbrauchs in den vergangenen (…)

REHAU in Schwarzenbach am Wald: energie.effizienz.gewinner 2020

Internationaler Tag der Museen: Museum Bayerisches Vogtland ist dabei

Seit dieser Woche hat das Museum Bayerisches Vogtland in Hof wieder seine Türen geöffnet. So kann es morgen auch wieder am (…)