Anfrage: Wie ist Hof auf die Ganztagsbetreuung ab 2026 vorbereitet?

Der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete für Kulmbach und Wunsiedel, Rainer Ludwig, setzt sich für mehr Unterstützung beim Aus- und Neubau von Schulgebäuden ein. Nur so könnten die Städte und Gemeinden in der Region, die ab 2026 geplante Ganztagsbetreuung in Grundschulen stemmen. Dieses Thema greift auch die Hofer Stadtratsfraktion „FAB und Freie“ auf. Sie hat eine entsprechende Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt.

Erstmal will die FAB und Freie-Fraktion wissen, wie die Stadt Hof überhaupt auf die Ganztagsbetreuung vorbereitet ist, und wie der derzeitige Planungsstand aussieht. Dann geht es auch um die Frage, inwiefern die Stadt die Geflüchteten aus der Ukraine und aus anderen Ländern in diese Planungen einbezieht. Da geht es natürlich auch darum, ob die Betreuungsplätze ausreichen. Konkret spricht die Fraktion in diesem Zusammenhang auch den Neubau der Christian-Wolfrum-Schule an. Sollte die Grundschule nicht rechtzeitig zum Start der Ganztagsbetreuung fertig sein, könnte eine Lücke bei den Plätzen entstehen. Sie will daher wissen, wie diese mögliche Lücke von der Stadt geschlossen werden könne.