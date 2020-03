Anfeindungen gegen Dietmar Hopp: Plauener Fanclub distanziert sich

Hassplakate und Schmähgesänge gegen den Mäzen der TSG Hoffenheim Dietmar Hopp und den DFB haben den 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende überschattet. In mehreren Stadien hat es deswegen Spielunterbrechungen gegeben. Einen Höhepunkt erreichten die Anfeindungen beim 6:0 von Bayern München in Hoffenheim am Samstag. Der Bayern-München-Fanclub Spitzenstädter aus Plauen distanziert sich in einer Mitteilung entschieden von den beleidigenden Spruchbändern. Demnach hätten einige sogenannte Fußballfans das Ansehen des FC Bayern München stark geschädigt. Der Fanclub fordert den Verein, den DFB und die Strafverfolgungsbehörden auf, gegen die so wörtlich bösartigen Beleidigungen rigoros vorzugehen und sie zu bestrafen. Solche Leute gehörten nicht in die Fußballstadien. Der DFB hat angekündigt, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.