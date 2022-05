Anfang Juli ist Schluss: Postbankfiliale schließt in Selb

Vor einigen Jahren konnten wir noch an jeder Ecke Bargeld abheben und das galt dann als modern. Heute braucht man nur noch das Handy zücken und kann Online-Banking oder andere Überweisungsdienste nutzen, ganz ohne Münzen und Scheine. Durch die Corona-Pandemie sind auch Bankgeschäfte nochmal digitaler geworden. Immer mehr Banken schließen daher Filialen und Geldautomaten vor Ort.

Demnächst trifft das auch die Postbank-Filiale in Selb. Am 4. Juli schließt sie ihre Pforten, schreibt Mediensprecher Oliver Rittmeier auf Nachfrage von Radio Euroherz. Bedeutet dann auch, dass ihr eure Post und Pakete nicht mehr dort hinbringen könnt. Ausweichen könnt ihr auf den Edeka-Markt im Unterweißenbacher Weg.