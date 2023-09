Groß, größer – Oktoberfest: Das Volksfest in Zahlen

In München herrscht wieder Ausnahmezustand: Es ist Oktoberfest. Bei Sonne und wolkenlosem Himmel war es ein Start wie aus dem Bilderbuch. (…)

In München herrscht wieder Ausnahmezustand: Es ist Oktoberfest. Bei Sonne und wolkenlosem Himmel war es ein Start wie aus dem Bilderbuch. (…)

Oktoberfest-Wegweiser: Dirndl, Bio-Hendl und Bier-Preise

Bier, Hendl, Volksfeststimmung - in München startet morgen das Oktoberfest. Manche fragen sich: Was zieh' ich an? Brauch' ich Dirndl (…)