André Gügel übernimmt: Neue Leitung für Bundespolizei in Selb

Normalerweise kommen bei einem Wechsel in einer Behörde immer viele Menschen zusammen, die Glückwünsche überbringen. In diesen Zeiten ist das natürlich nicht möglich. Und so hat André Gügel die Leitung der Bundespolizeiinspektion in Selb fast geräuschlos Anfang des Monats übernommen. Er kommt aus Kronach und hat in den vergangenen Jahren an verschiedenen Standorten der Bundespolizei in Deutschland gearbeitet.

Auch sein Vorgänger Reiner Weber bleibt der Bundespolizei treu. Er führt ab sofort die Bayreuther Abteilung.