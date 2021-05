Anderes Design: Neuer Wertgutschein in Wunsiedel vorgestellt

Wer sich einen der Wunsiedler Wertgutscheine zulegen will, ist in nächster Zeit vielleicht ein bisschen irritiert. Der Gutschein hat nämlich ein neues Design. Der Wunsiedler 10er wurde gestern offiziell vorgestellt. Zu kaufen gibt es ihn zum Beispiel in der Tourist-Info. Seit seiner Einführung vor fast 10 Jahren ging der Gutschein schon 21.000 Mal über die Ladentheke. Der Wertgutschein kann bei teilnehmenden Unternehmen im Einzelhandel oder Handwerk eingelöst werden. Auf diese Weise bleibt das Geld in der Stadt, wovon auch die Bürger profitieren.