And the Oscar goes to … Rosenthal gewinnt ELLE Deco International Design Award

Für das extravagante Teeset „Tongue“ der britischen Designerin Bethan Laura Wood ist der Porzellanhersteller Rosenthal mit dem Oscar der Designszene, dem renommierten ELLE Deco International Design Award, ausgezeichnet worden. Der prestigeträchtige Preis, auch EDIDA genannt, ist die begehrteste Auszeichnung für alle Designschaffenden: 25 Chefredakteure der internationalen ELLE Deco Magazine nominieren dafür ihre Favoriten. Insgesamt gibt es 14 Kategorien: von Lampen über Möbel bis zum Designer des Jahres. Rosenthals Kollektion „Tongue“ hat sich in der Kategorie „Tableware“ gegen Mitbewerber weltweit durchgesetzt. Anlässlich des 100. Bauhaus Jubiläums hatte Wood das Teeset als Hommage an den Rosenthal-Klassiker TAC von Walter Gropius entworfen. Das Teeservice gab es nur in limitierter Auflage in den beiden Farbvarianten Pelican und Peacock.