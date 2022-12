Anbau, Neubau, Sanierungen: Plauener Stadtrat beschäftigt sich mit Schulen

Die Schule platzt aus allen Nähten und die Toilettenanlagen müssten dringend saniert werden. Das ist die aktuelle Situation an der Käthe Kollwitz Schule in Plauen. Die SGI-Fraktion (SPD-Grüne-Initiative) im Stadtrat hat deswegen in einem Antrag gefordert: Die Förderschule braucht einen Anbau. In seiner letzten Sitzung 2022 hat der Plauener Stadtrat nun darüber beraten. Im Euroherz-Interview sagt Bürgermeister Tobias Kämpf: Der Neubau muss erst mal hinten angestellt werden. Weiter oben auf der Prioritätenliste stehen zunächst Arbeiten an der Grundschule Neundorf und der Schule Haselbrunn. Zumindest die Planungsmittel für die Sanierung der Toilettenanalgen der Käthe Kollwitz Schule hat der Stadtrat eingestellt, so Kämpf.