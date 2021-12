An Neujahr: Blutspendeaktion in Auerbach

Durch die Corona-Pandemie geht manchmal ein bisschen unter, dass auch Menschen mit einer Krebserkrankung, solche, die einen Unfall hatten oder für geplante Operationen im Krankenhaus liegen. Ihnen kann zum Beispiel eine Blutspende helfen. Um die Versorgung damit weiter zu gewährleisten, führt der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost auch morgen an Neujahr Blutspenden durch. Von 8 Uhr 30 bis 12 Uhr kann jeder in der DRK-Geschäftsstelle in Auerbach im Vogtland Blut spenden. Vor Ort gilt die 3G-Regel. Eine vorherige Online-Terminreservierung ist dringend erwünscht.

Anmeldung über https://terminreservierung.blutspende-nordost.de